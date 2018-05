Tempo Domingo de frio e pancadas de chuva no Estado Domingo de frio e pancadas de chuva no Estado

Foto: Denilson Secreta

Tempo parcialmente nublado e a temperatura diminuiu em todas as regiões do MS, condição de frio ao amanhecer e possibilidade de formação de nevoeiro nos municípios do extremo Sul do Estado. Possibilidade para pancadas de chuvas nas regiões Norte e Nordeste do MS. Umidade Relativa do ar de 45% a 95%.

Veja como vai ficar a temperatura em alguns municípios:

Bonito – 17°C (mínima) / 30ºC (máxima)

Campo Grande – 17ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Corumbá – 18ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

Coxim – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Dourados – 11ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

Naviraí – 15ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

Nova Andradina – 17ºC (mínima) / 32ºC (máxima)

Ponta Porã – 12ºC (mínima) / 26ºC (máxima)

Três Lagoas – 17ºC (mínima) / 33ºC (máxima)