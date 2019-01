Tempo Domingo deve ser de chuva a tarde em todas as regiões do Estado

Ao longo pelo domingo (13.01), o tempo seguirá sem grandes mudanças com céu parcialmente nublado com possibilidade para pancadas de chuva a partir da tarde abrangendo todas as regiões do Estado. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 45% a 95% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 36°C.