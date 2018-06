Tempo Domingo ensolarado e previsão de temperaturas em elevação

Foto: Chico Ribeiro

O tempo continua firme, o sol deve se manter em todo o Estado neste domingo (24.6). Os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos, então, as pessoas devem ficar atentas para alguns perigos como focos de queimada e doenças respiratórias – evitando locais fechados e atividades ao ar livre das 10h às 16h -.

Nas regiões Oeste e Sul de Mato Grosso do Sul o tempo estará mais nublado. As temperaturas estarão estáveis com mínima de 17ºC e máxima de 32ºC no Estado. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa