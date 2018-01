Domingo será de sol e tempo abafado em MS

A previsão para este domingo (21.1) em Mato Grosso do Sul é de sol, tempo abafado e possibilidade de pancadas de chuva de fraca intensidade, a partir do período vespertino.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), os maiores acumulados são esperados para os municípios do extremo Sul do Estado.

Para Campo Grande, a mínima prevista é de 24ºC e a máxima de 33ºC.