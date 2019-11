Flagrante Dona de bar é morta com facada no pescoço e autor preso em flagrante Crime ocorreu em Eldorado, no extremo-sul do Estado; polícia diz que criminoso estava sob efeito de álcool e crack

Mulher de 61 anos de idade foi assassinada com uma facada no pescoço durante latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte, no município de Eldorado, a 447 km de Campo Grande, no extremo-sul do Estado.

O crime ocorreu de madrugada e o corpo foi encontrado nesta sexta-feira (29) no banheiro da residência. O criminoso foi preso em flagrante, horas depois. O nome dele não foi informado.

De acordo com a Polícia Civil, Regina Dias da Silva, 61, era dona de um pequeno bar que funciona anexo à residência. Conforme o delegado Pablo Ricardo Campos dos Reis, o autor do crime bebia no bar quando teria se desentendido com a proprietária.

Ele então a levou para dentro da casa e a matou com uma facada no pescoço. Depois de deixar o corpo no banheiro, o criminoso fugiu levando o celular da vítima e outros pertences.

Quando foi preso, o homem ainda estava alterado, sob efeito de bebida alcoólica e outras drogas, possivelmente crack, segundo o delegado informou ao Campo Grande News. O criminoso ainda será ouvido e autuado em flagrante por latrocínio.