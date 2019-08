Cocaína Dona de bar morre ao engolir cocaína para esconder droga da PM Ele ingeriu oito papelotes da droga durante abordagem policial no estabelecimento

Proprietária de um bar, Ednalva Lopes da Silva, 37 anos, morreu depois de engolir oito papelotes de cocaína, em uma tentativa de esconder a droga durante abordagem da Polícia Militar, na madrugada de hoje, em Aquidauana.

Segundo consta em boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar realizava abordagem de fiscalização no estabelecimento da vítima, quando notou que duas pessoas saíram correndo ao avistarem a viatura.

Foi constatado que as pessoas que tentaram fugir eram a proprietária e uma funcionária. Questionada sobre o motivo, Ednalva disse que tinha se assustado, no entanto, a funcionária denunciou que a patroa correu para tentar esconder porções de cocaína.

Nas dependências do bar foi localizada aproximadamente uma grama de cocaína, nove gramas de maconha e R$ 512 do tráfico. Um rapaz de 23 anos que estava no local foi abordado e relatou que havia acabado de comprar uma “paradinha” de maconha por R$ 20.

Diante do flagrante, Ednalva confessou que tentou esconder as drogas e, para isto, engoliu aproximadamente oito porções de cocaína. Ela tentou vomitar o entorpecente, mas não conseguiu e começou a passar mal.

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro. Ela deu entrada com vida, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O rapaz flagrado após comprar a droga foi preso e autuado por portar drogas para consumo pessoal. O caso do óbito foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer. Drogas e dinheiro foram apreendidos.