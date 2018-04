Donald Trump anuncia ataques aéreos dos EUA na Síria Várias explosões já foram ouvidas em Damasco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou, nesta sexta-feira (13), uma reunião na Casa Branca para anunciar uma retaliação americana ao suposto ataque químico na cidade de Douma, na Síria, ocorrido no último sábado (7).O republicano garante que um ataque está em andamento contra estabelecimentos de armas químicas no país sírio. Disse ainda que as forças militares britânicas e francesas se juntaram à resposta, informa o The Sun.

Ele também enviou uma mensagem severa ao Irã e à Rússia: "Que tipo de nação quer ser associada ao assassinato em massa de homens, mulheres e crianças inocentes?", disse.

"Nenhuma nação pode ter sucesso promovendo estados e ditadores desonestos", adicionou, se referindo ao regime do sírio Bashar Al Assad.

Trump vinha ameaçando há dias uma resposta ao ataque químico. O governo sírio e a Rússia, sua principal aliada, negam o uso de armas tóxicas.

O bombardeio mira as instalações de armas químicas de Assad. "Esse massacre marca uma significativa escalada no padrão de armas químicas usadas por esse terrível regime. Esse ataque maligno deixou mães e pais, bebês e crianças debatendo em dor e ofegando por ar. Essas não são ações de um homem, são crimes de um monstro", disse o presidente em pronunciamento na Casa Branca.

Segundo a Reuters, várias explosões já foram ouvidas em Damasco. Fumaça é vista subindo no lado leste da cidade.