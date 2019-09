"Boca de fumo" Dono de "boca de fumo" é preso durante ação em bairro da Capital

Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão Narcotráfico – Denar prenderam, na tarde desta quinta-feira (26), rapaz de 22 anos no bairro Amambaí, em Campo Grande, pelo crime de tráfico de drogas.

Com ele foram apreendidas pasta base de cocaína, pesando 313,6 gramas, maconha totalizando 17,3 gramas, balança de precisão, faca com resquício da droga, e o valor de R$ 3.162, fruto da comercialização dos entorpecentes.

Os policiais chegaram até o local após denúncia anônima sobre um ponto de venda de drogas, em uma praça na rua Barão do Rio Branco, esquina com a rua Raul Pires Barbosa.

Durante campana velada, eles avistaram um indivíduo com camiseta vermelha, boné preto, e short jeans, sendo identificado como Wagner. Em seguida outro individuo se aproximou, passando-lhe certa quantia em dinheiro e recebendo algo em troca.

O homem foi abordado algumas quadras e com ele foi aprendido uma porção de cocaína, momento em que confessou que teria comprado a referida droga pelo valor de R$ 40.

Os policiais fizeram o acompanhamento do autor até a rua Bodoquena, no bairro Amambaí, onde foi abordado e encontrado com ele 1 porção de maconha e R$ 102. Ele ainda teria jogado 1 pedra de pasta base de cocaína na rua, sendo encontrada pelos policiais.

Ele permitiu a entrada dos policiais na casa, onde foi encontrado mais 1 porção de cocaína em cima de uma estante. Por fim, os policiais deram voz de prisãoao rapaz.

Dando continuidade as investigações, os policiais empreenderam novas diligência até a um imóvel na rua 26 de Agosto, e encontraram mais o restante dos itens.