Dono de loja Ã© sequestrado, amarrado e tem caminhonete roubada em Campo Grande

Sequestro Dono de loja é sequestrado, amarrado e tem caminhonete roubada em Campo Grande Veículo foi recuperado em Maracaju

Um homem de 40 anos, que terá a identidade preservado, foi abordada por dois bandidos armados na manhã desta sexta-feira (3), na Avenida Duque de Caxias, no bairro Vila Serradinho, em Campo Grande.

Conforme o registro da ocorrência, ele estava na frente de seu comércio, quando os assaltantes chegaram em um veículo Prisma, de cor verde escuro. Ele relatou que um deles sacou um revólver, exigindo a chave da Toyota Hilux e mandando o homem entrar no banco traseiro do carro.

Ele entrou na caminhonete e foi levado sentido BR 080. Ao chegar no anel viário, a vítima disse que os bandidos pararam o veículo e amarraram o dono do carro com uma corda. Eles mandaram ele manter a calma. Após mais de uma hora, eles soltaram o homem e mandaram ele correr na saída para Rochedo.

A Polícia foi acionada. O veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Estadual em Maracaju. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.