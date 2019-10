Baleado Dono de restaurante é baleado por homem que queria matar funcionária Suspeito acreditava que vítima e a ex teriam um caso amoroso

Dono de um restaurante levou quatro tiros de um homem, na tarde desta quarta-feira (23), na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. O suspeito teria ido ao local para matar a ex-mulher, que é funcionária do comércio, acreditando que ela teria um relacionamento com o patrão.

Conforme a Rádio Caçula, ao chegar ao restaurante, o agressor atirou contra a ex-mulher, mas errou os disparos, que acertaram as paredes do comércio. O empresário tentou defender a funcionária e, nesse momento, levou quatro tiros, sendo um na cabeça, dois na axila e um nas costas.

A vítima foi socorrida por familiares até o hospital Auxiliadora e estaria fora de risco, com quadro clínico estável.

O agressor fugiu após o crime e é procurado por policiais militares e agentes da 3ª Delegacia de Polícia. Ele já teria cometido um outro crime em 2010.