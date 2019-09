Circuito Douradense disputa a etapa Pantanal do Circuito Bota Pra Correr Olympikus

A atleta Elizabeth Dias Coca que representa a Universidad Central Del Paraguai(UCP) e OCA Ambiental, em provas de atletismo vai disputar neste final de semana a etapa do Mato Grosso do Sul do Circuito Bota Pra Correr que acontece no sábado em Corumbá.

Acostumada à provas de ruas, esta será a segunda corrida de aventura que ela disputa. No mês de maio ela ficou em primeiro lugar na categoria no Desafio da Boiadeira de Bonito.

Para esta prova que terá cerca de 300 corredores do todo o Brasil, Beth Coca vem fazendo um treinamento especial com o preparador Carlos Eduardo da 4 pá 1 Assessoria Esportiva e espera concluir a prova dentro do vem sendo programado nos treinos. “Gostei muito da experiência em Bonito e agora vou para o Pantanal buscando fazer uma boa prova e curtir a natureza daquele santuário ecológico”, disse ela.

A corrida que tem o patrocínio da Olympikus será disputada a partir das sete horas da manhã dentro de uma APA (Área de Proteção Ambiental) da Baía Negra. Ao longo do trajeto, os atletas poderão aproveitar a paisagem as margens do rio Paraguai no chão de terra batida.

De acordo com Shubi Guimarães, responsável pelo percurso, “o lugar é de tirar o fôlego e não há muita variação de altimetria nos 10 km. Os 21 km terão algumas subidas, mas a região é predominantemente plana, com a vantagem de poder utilizar um tênis de corrida de rua”.

A primeira etapa foi realizada no Jalapão no Tocantins e agora em Corumbá a expectativa é de que o apelo ecológico seja reforçado. Para incrementar o compromisso com a preservação do meio ambiente, a corrida contará com o apoio do Ibama e do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) e vai oferecer copos retráteis de silicone para os participantes utilizarem nos postos de hidratação e outras atitudes sustentáveis como o recolhimento imediato de tudo que for produzido de resíduo durante o evento.

Para o diretor administrativo da UCP, Karlos Bernardo ligar a instituição a práticas desportivas e de sustentação ecológica é uma forma de promover a saúde e o bem estar, pilares valorizados pela instituição. “Sempre apoiamos atletas e competições esportivas pois entendemos que isso ajuda a formar cidadãos e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse Karlos.

Depois de Corumbá a próxima etapa do Circuito Bota Pra Correr Olympikus vai acontecer em Alter do Chão, em Santarém (PA) no dia 16 de novembro.