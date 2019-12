Cocaína Douradense é flagrado com mais de 30 kg de cocaína em São Paulo

Ricardo T., de 49 anos, foi preso pela equipe de TOR do Policiamento Rodoviário local, PF (Polícia Federal) e PRF (Polícia Rodoviária Federal), transportando 31 quilos de cocaína na cidade de Pirapozinho, localizada no interior de São Paulo, região Oeste do Estado.

A droga estava escondida dentro do estepe da caminhonete Hilux placas de Dourados. Durante a fiscalização dos policiais, também foi encontrada uma caixa de munição 9mm no porta luvas do veículo.

Ricardo T. seguia com a caminhonete pela rodovia SP-272 no sentido Leste, ou seja, em direção a São Paulo capital, de acordo com Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia da Policia Civil de Pirapozinho (SP), por volta das 11h da manhã desta quarta-feira (18).

No dia 25 de novembro, Ricardo havia sido flagrado pela PRF no Rio de Janeiro, no município de Volta Redonda, carregando uma quantia de R$ 700 mil em espécie na mesma caminhonete. Nesta ocasião, ele estava acompanhado da esposa e ambos haviam sido encaminhados à PF e posteriormente liberados.