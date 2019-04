Desmatamento ilegal Douradense é multado por desmatamento ilegal

Policiais militares ambientais de Bela Vista, autuaram um proprietário rural durante fiscalização ambiental realizada em sua propriedade localizada a 60 km da cidade, depois de constatação por imagem de satélites de supressão de 25 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental, medidos em GPS e auxílio de imagens de drone.

Os Policiais estiveram no local ontem (7) e encontraram a área que fora desmatada com uso de máquinas e já havia pastagem no local.

O material lenhoso proveniente das árvores derrubadas não estava mais no local, tendo em vista que o desmatamento ocorrera entre 2013 e 2016. As atividades foram interditadas.

O infrator de 66 anos, residente em Dourados, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 7.500,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.