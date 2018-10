Cassems Itinerante Dourados e outros dois municípios recebem 'Cassems Itinerante’ no sábado

Os municípios de Corumbá, Dourados e Jardim recebem atendimento especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” no próximo sábado. O objetivo do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.

A geriatra Aline Eloisa atende em Corumbá. Dourados recebe atendimento com o psiquiatra Antônio Carvalho e com a neurologista Tatiane Novais e a geriatra Natalia Della atende em Jardim.

Atendida pelo programa em Jardim, a beneficiária Orcilene Ajala conta que “o atendimento foi bom e eu acho bem bacana ter a possibilidade de consultar com especialista na nossa própria cidade”.

Jessica Diolindo Pedroso foi atendida Sidrolândia. Ela levou o filho para se consultar e, assim como boa parte dos atendidos pelo programa, ela destaca a facilidade de ter o atendimento perto de casa.

“Eu gostei muito do atendimento, principalmente por que a gente não precisa se deslocar até Campo Grande. É muito cansativo, principalmente para o bebê. Então, o atendimento vir até aqui é muito bom”, pontua.

Para a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o programa já atendeu aproximadamente 3 mil beneficiários só em 2016 e o sucesso desse programa depende muito da parceria dos profissionais de saúde em aceitar o deslocamento para realizarem os atendimentos no interior. Segundo ela, é feito um levantamento sobre a demanda de cada Unidade Regional da Caixa dos Servidores.

“Nós criamos o cronograma baseado nas necessidades locais, analisando sempre a viabilidade administrativa e também do profissional, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”, conta a diretora.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, lembra que a falta ou a má distribuição de médicos, que tem sido tema de debates nacionais, levaram a Caixa dos Servidores a criar o programa. “Nós sabemos o quanto sofremos com a ausência de profissionais em nossas regionais e hospitais. Começamos a criar um grupo de profissionais diferenciados, interessados em caminhar conosco neste atendimento itinerante e que, sobretudo, tenham a esperança de minimizar os problemas de atendimento no interior”, ressalta.