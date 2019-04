Festival Paralímpico Dourados realizará Festival Paralímpico em maio

Dourados sediará nos dias 16 e 17 de maio, o I Festival Escolar Paralímpico, nas modalidades de bocha e atletismo.

O evento deverá reunir alunos com deficiências física, visual e intelectual, na faixa etária de 10 a 17 anos, das redes municipal, estadual, privada e escolas especializadas.

No dia 16, no horário das 9h às 16h, no Pavilhão de Eventos Dom Teodardo, será realizada a prova da Bocha Adaptada, e no dia 17, no horário das 8h às 16h, na pista de atletismo do Estádio Douradão, acontecerão as provas de atletismo.

O festival tem por finalidade fomentar e estimular a participação nas diversas formas de manifestação esportiva organizada e promover a ampla mobilização das crianças e jovens com deficiência em torno do esporte, favorecendo, assim, sua valorização como indivíduo atuante na sociedade.

O evento também vai selecionar os paratletas que irão representar Dourados nas Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul 2019.

As inscrições estão abertas até o dia 08 de maio e o congresso técnico será no dia 10 de maio, no Núcleo de Educação Física da Secretaria de Educação.

Informações complementares podem ser obtidas no Núcleo de Educação Física da Semed, no telefone 3411-7669, e professor Antônio Pietramale, da Funed, pelo telefone 98163-0601.