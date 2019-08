Rodeio Dourados Rodeio Festival: Público vai eleger a Rainha e a Princesa da festa

A participação e a beleza feminina estarão em destaque no Dourados Rodeio Festival, que será realizado de 8 a 11 de agosto no parque de exposições. Os coordenadores do evento vão promover a escolha da Rainha e da Princesa da festa.

O grande diferencial será a forma como as candidatas serão eleitas no concurso, pois o público presente será o corpo de jurados e vai definir quem serão as representantes da beleza e da simpatia feminina.

De acordo com Patricia Prado e Tainara Bello, que coordenam o concurso, a apresentação das candidatas acontecem nesta quinta-feira à noite (8) durante a abertura do rodeio.

Na sexta-feira (9) todas as candidatas voltam para a arena para desfilar para o público e receber os votos, por meio da manifestação popular (aplausos). Fotos e vídeos da candidatas também estarão disponíveis na página do Dourados Rodeio Festival na página da rede social facebook.

As candidatas que participam do concurso Rainha e Princesa do Dourados Rodeio Festival são Maria Ribeiro, Pâmela Fernandes, Mirela Lemes, Luciana Maria Gaúna, Maria Victória Jacobsen, Francielly Provásio, Rayarana Carvalho, Fernanda Mendes e Ketully Biadiaki.