Festival Paralimpico Nacional Dourados se prepara para sediar o Festival Paralimpico Nacional

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está trabalhando os preparativos para sediar, mais uma vez, o Festival Paralímpico Nacional.

Pelo segundo ano consecutivo, a Dourados será sede paraolímpico. O evento acontecerá no dia 21 de setembro, no Clube Indaiá.

O festival é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

No total, 200 alunos participarão das atividades, sendo 150 alunos com deficiências e 50 sem deficiências.

Para discutir a realização, no dia 01 de agosto se reuniram os parceiros no evento, representantes do Clube Indaiá, Curso de Educação Física da Anhanguera e Universidade Federal da Grande Dourados, Associação Dourados Paralímpico, além de professores do núcleo de educação física e educação especial que estão à frente da organização.

De acordo com a professora Mariza Araújo, o evento já está sendo organizado junto com as parceiras, visando repetir o sucesso do ano anterior. Ela destaca a importância da participação do Clube Indaiá, uma vez que dispõe da estrutura adequada e necessária para sediar o festival, assim como a participação dos alunos do curso de educação física da UFGD e Anhanguera, "que somam experiências e conhecimento, contribuindo assim para que tudo aconteça de acordo com a proposta do CPB e que efetivamente as crianças desfrutem de momentos alegres e experimentem novas modalidades esportivas adaptadas".