Paralímpico Dourados se prepara para sediar segundo evento nacional paralímpico

A Prefeitura de Dourados iniciou na sexta-feira (22), por meio do Núcleo de Educação Física e Esporte Escolar da Semed (Secretaria Municipal de Educação), a agenda de projetos educativos de reforço escolar, esportes, cultura e inclusão social deste ano. Professores que ministram aulas de esportes, arte e cultura e Educação Física Escolar na Reme (Rede municipal de Ensino) de Dourados participaram de capacitação e orientação para o desenvolvimento e aplicabilidade dos projetos.

De acordo com a coordenadora do Núcleo, professora Mariza Araújo, os envolvidos nos projetos e demais parceiros, além dos professores de Educação Física, se reuniram no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal) para a apresentação do cronograma das principais ações e eventos que serão desenvolvidas ao longo de 2019, bem como a proposta das formações continuadas para a Educação Física.

Entre os projetos definidos, já estão sendo praticadas as aulas dos projetos ‘Força no Esporte’, uma parceria com o 28º Blog (Batalhão Logístico) que atende alunos das escolas Bernardina Correia de Almeida e Arthur Campos Melo e o programa ‘AABB Comunidade’, com alunos das escolas Neil Fioravanti, Izabel Muzzi e Rosa Câmara, está com inscrições abertas ainda até nesta quarta-feira (27), no pavilhão de eventos, ao lado da Prefeitura, das 7h30 as 13h30.

PARALÍMPICO

Os professores do projeto Paralímpico, que atende alunos da Rede Municipal com algum tipo de deficiência, também participaram do encontro, visando planejar ações e organizar o início das aulas, que acontecem no estádio Douradão.

Durante o encontro, a coordenadora destacou que, dentre essas ações, Dourados já garantiu a participação pela segunda vez no evento nacional do Dia do Atleta Paralímpico, 21 de setembro, quando novamente vai sediar o encontro de atletas, professores, pais e toda a comunidade paralímpica, esperando poder repetir o sucesso do ano passado.