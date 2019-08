Cursos profissionalizantes Dourados tem 316 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos Podem participar dos cursos, beneficiários do Programa Bolsa Família e população em geral, conforme vagas disponíveis.

Cursos de capacitação em vários segmentos, totalmente gratuitos, estão disponíveis para a população de Dourados. A Prefeitura, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Educação), dará início aos cursos em setembro. São 316 vagas abertas no total.

Podem participar dos cursos, beneficiários do Programa Bolsa Família e população em geral, conforme vagas disponíveis. As aulas serão ministradas nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional) e no Centro de Convivência do Idoso do Parque das Nações.

"Alguns cursos são exclusivos para beneficiários e outros abertos para qualquer pessoa que tenha interesse. Os interessados precisam verificar a disponibilidade de cada", disse Keli Pretti, diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Semas.

Estão abertas vagas nos cursos de barbeiro (Vila Cachoeirinha, Parque do Lago, Jóquei Clube e Jardim Guaicurus), montador e reparador de computadores (Parque do Lago, Jóquei Clube e Jardim Guaicurus), informática básica (Guaicurus, Jóquei Clube), pizzaiolo (Reserva Indígena, Parque do Lago, Cachoeirinha), salgadeiro (Canaã I), manicure e pedicure (Vila Vargas, Parque do Lago, Cachoerinha, Jóquei Clube), design de sobrancelha (Parque do Lago, Cachoeirinha, Canaã I), informática para terceira idade (Parque do Lago, Jóquei Clube e Jardim Guaicurus), costureiro (Reserva Indígena).

As aulas acontecerão em horários variados. Cada curso tem uma carga horária específica. Mais detalhes e informações podem ser obtidos em contato com os Cras do município ou via telefone da Semas 3411-7720.