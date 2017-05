Psicologia Doutorandos em Psicologia apresentam versão preliminar de projetos de pesquisas Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em Mestrados e Doutorados

Doutorandos do Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) apresentaram na segunda-feira (29), no auditório da Biblioteca, a versão preliminar de projetos de pesquisas, no IV Seminário de Discussão de Doutorado em Psicologia da Católica.

Segundo o coordenador do programa, Márcio Costa, esta é a primeira banca avaliadora do doutorando. “O aluno passa por esta banca de qualificação ao final do 2º ano de doutorado e depois vem a defesa da tese ao final do 4º ano do programa. Nesta etapa, o doutorando é avaliado por dois avaliadores externos”, explica.

Ele reforça que é uma etapa muito importante para o programa, pois além de avaliar o doutorando, também avalia o trabalho realizado pelo orientador. A apresentação vale nota para o aluno na disciplina de Seminário Avançado 3.

Cinco doutorandos se apresentaram nesta data, com as pesquisas “Entrincheiramento como fator psicossocial de risco em policiais civis de Mato Grosso do Sul/Brasil”; “Processo de acolhimento aos refugiados: Uma proposta de análise em Mato Grosso do Sul”; “Constituição do sujeito em Contexto de Fronteira Brasil-Bolívia: entre culturas”; “Manual moderno da boa mãe – a produção dos discursos que envolvem a maternidade, considerando a mídia e movimentos atuais”; e “Políticas públicas assistências e práticas de Governamentalidade”.