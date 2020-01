Governo italiano Doutores de MS podem participar de chamada para pesquisa colaborativa com o governo italiano

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Confap ( Conselho das Fundações Estaduais de Pesquisa) participa da chamada “CONFAP MAECI CALL 2019” que prevê a participação de pesquisadores doutores vinculados a instituições de MS em projetos colaborativos com o Ministério Italiano de Relações Exteriores.

As propostas devem ser encaminhadas via sistema SigFundect até o dia 24/01/2020. Todas as informações sobre a chamada estão disponíveis no campo “Editais Abertos Internacionais” no site da Fundect www.fundect.ms.gov.br

Serão R$ 120 mil em recursos da Fundect e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para pesquisadores que apresentarem propostas nas áreas de: Inteligência Artificial, Ciências Básicas, Doenças Transmissíveis, Geração Distributiva de Energia de Fontes Renováveis, Nutrição e Doenças Metabólicas, Agricultura de Precisão, Ciência Espacial e Produção Sustentável e Uso de Minerais Estratégicos.

O número de propostas a serem contratadas está condicionado ao limite de recursos disponíveis. O prazo de execução será de até 36 meses a partir da assinatura do Termo de Outorga.