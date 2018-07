CONC Doze órgãos abrem inscrições para mais de 500 vagas nesta segunda No Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, em Minas Gerais, os salários chegam a R$ 12,8 mil

Nesta segunda-feria (30), 12 órgãos vão abrir inscrições para selecionar 500 profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As vagas estão distribuídas em Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, em Minas Gerais, os salários chegam a R$ 12,8 mil. As informações são do G1.

Confira abaixo:

Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (MG)

Inscrições até 01/08/2018

Vagas: 7

Salário máximo: R$ 12.875,57

Escolaridade: médio, técnico e superior

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de Brusque (SC)

Inscrições até 10/08/2018

Vagas: 9

Salário máximo: R$ 7.623,62

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Santa Catarina

Prefeitura de Cafarnaum (BA)

Inscrições até 10/08/2018

Vagas: 80

Salário máximo: R$ 3.484

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Bahia

Prefeitura de Caicó (RN)

Inscrições até 31/07/2018

Vagas: 13

Salário máximo: 1847,39

Escolaridade: fundamental e superior

Estado: Rio Grande do Norte

Prefeitura de Jardim do Seridó (RN)

Inscrições até 03/08/2018

Vagas: 63

Salário máximo: R$ 10.000,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Rio Grande do Norte

Prefeitura de Linha Nova (RS)

Inscrições até 13/08/2018

Vagas: 6

Salário máximo: R$ 5.103,31

Escolaridade: superior

Estado: Rio Grande do Sul

Prefeitura de Pardinho (SP)

Inscrições até 13/08/2018

Vagas: 22

Salário máximo: R$ 4.215,70

Escolaridade: superior

Estado: São Paulo

Prefeitura de Patos (PB)

Inscrições até 02/09/2018

Vagas: 267

Salário máximo R$ 2.165,00

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Paraíba

Prefeitura de São João Del Rei (MG)

Inscrições até 30/08/2018

Vagas: 70

Salário máximo: R$ 3.168,92

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Estado: Minas Gerais

Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro (PB)

Inscrições até 01/08/2018

Vagas: 6

Escolaridade: superior

Estado: Paraíba

Receita Federal

Inscrições até 16/08/2018

Vagas: 45

Escolaridade: superior

Estado: Rio Grande do Norte

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Inscrições até 08/08/2018

Escolaridade: superior

Estado: Mato Grosso