Tragédias Dr. Cury alerta sobre risco de tragédias em Campo Grande

Durante sessão ordinária desta terça-feira (12), o vereador Dr. Cury (SD) fez um alerta sobre a iminência de tragédias em Campo Grande, como as que têm ocorrido em várias cidades brasileiras.

Citando a falta de escada “magirus” para o Corpo de Bombeiros, hospitais, escolas, casas noturnas e a Expogrande, o parlamentar afirmou que é habitual chamarmos de acidentes o que na verdade não passa de negligência. “Em 45 anos de trabalho em Pronto-Socorro, e os últimos 14 anos em resgate de urgência e emergência, posso garantir que não presenciei um ‘acidente’ sequer que não tenha tido falha humana”, pontuou o vereador.

Dr. Cury denunciou ainda a falta de equipamentos dos bombeiros para combater incêndios, principalmente em prédios. "Não estamos preparados para combater incêndios em prédio com mais de dois andares porque nossa cidade não possui uma escada “magirus” com essa capacidade”, falou, lembrando que há informações de que uma escada de 60 metros foi comprada, mas ainda não foi entregue e a de 30 metros está inutilizada por falta de reparo.

Durante o discurso, o parlamentar lembrou a tragédia da Boate Kiss (RS), ocorrida há seis anos e que ceifou 242 vidas, o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo (RJ), que matou dez jovens, o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho (MG), e alertou sobre as 16 barragens de rejeitos, localizadas no município de Corumbá, que podem ter o mesmo destino.

“Todas essas tragédias poderiam ser evitadas, não fosse a irresponsabilidade das autoridades. E aqui em Campo Grande, quantos ‘ninhos de urubus’ nós temos? Posso garantir que são muitos. Portanto, fica aqui meu alerta! Não podemos esperar que uma tragédia acometa a população da nossa Capital ou do nosso Estado para que providências sejam tomadas. Precisamos cobrar do Poder Público medidas protetivas para que não venhamos sofrer e chorar a perda de pessoas”, concluiu.