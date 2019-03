Dr. Cury Dr. Cury busca apoio da CDL para projeto "Saúde e Cidadania Móvel"

Na tarde de ontem (12), o vereador Dr. Cury (SD) se reuniu com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande, Adelaido Vila, para tratar do projeto de lei nº 9223/19, de sua autoria, que dispõe sobre a criação do ônibus "Saúde e Cidadania Móvel".

Na ocasião, o vereador explicou a importância do projeto, que visa proporcionar aos moradores de rua e pessoas em trânsito, condições mínimas de higiene e saúde, incluindo banheiros completos, com itens de higiene pessoal, profissionais de saúde bucal, técnicos para aferir a pressão arterial, verificar os níveis de glicose e dar orientações básicas de saúde, além de corte de cabelo, unhas e barba.

“Essa iniciativa visa proporcionar o mínimo de dignidade, saúde e bem-estar a essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. É uma maneira também de incentivá-las a procurar emprego, um local adequado para morar e, assim, viver em sociedade”, falou Dr. Cury.

O presidente da CDL demonstrou bastante interesse em apoiar a iniciativa do vereador, visto que a entidade também desenvolve projetos nesse sentido, inclusive mapeando esses moradores de rua e oferecendo alguns serviços.

“Para nós é muito importante o apoio de pessoas e instituições que tenham esse olhar, de buscar soluções para alguns problemas enfrentados pela nossa sociedade. Tenho certeza que assim que aprovado, o projeto resultará em bons frutos não só para as pessoas atendidas, mas para toda a sociedade campo-grandense”, ressaltou o autor do projeto.

O PL segue em tramitação da Câmara Municipal de Campo Grande e deve ser colocado em votação nas próximas semanas.