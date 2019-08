Dr. Lívio Dr. Lívio reforça atitude voluntária nesse dia dos pais

O fim de semana dedicado aos pais foi também de reforçar o voluntariado dentro de casa. Pensando nisso, o vereador Dr. Lívio (PSDB) decidiu pedir aos filhos uma ajuda para colocarem a mão na massa na pintura da sala do Centro de Atendimento à Criança e Escola de Mães (CACEM), da Associação Anandamóy, no Jardim Noroeste, onde ele fará atendimento gratuito às 140 crianças atendidas pela associação e seus familiares.

“Quero dar um tom acolhedor ao ambiente para receber as pessoas. O projeto da sala foi doado pela Alessandra Dalefi, da empresa ADN. Ela acompanha nosso trabalho nas organizações sociais que apoiamos e quis nos ajudar. Mostrar para meus filhos a importância de fazer o bem ao próximo foi o melhor presente nesse dia dos pais”, comentou Dr. Lívio, ao relembrar que desde menino era incentivado pelo pai a participar de ações voluntárias.

Tomado pelo espírito da voluntariedade, o vereador aproveitou o fim de semana dos pais também para prestigiar o evento do Educandário Espírita Blaise Pascal, mantido pelas obras sociais do Centro Espírita Francisco Thiesen, na região do bairro Aero Rancho. A homenagem, referente à data, reuniu cerca de 400 pessoas entre crianças, jovens e adultos, com apresentações culturais variadas e confraternização.