Dr. Sami homenageia cidadãos que se destacam pela obra cristã

Cidadãos que se destacam por suas atitudes como cristãos receberam reconhecimento da Câmara Municipal de Campo Grande, durante a Sessão Solene de outorga do Prêmio Papa João Paulo II, realizada na noite desta quarta-feira (29).

Para o vereador Dr. Wilson Sami (MDB) essa homenagem é muito especial, pois, valoriza quem por meio da fé atua em prol da comunidade.

“A fé é de suma importância, mas o maior valor está na obra por meio da fé e nossos homenageados são verdadeiros exemplos de cristãos dedicados à sociedade. Suas ações em prol da comunidade e do fortalecimento da fé são a maior prova da obra cristã em nossas vidas”, destacou o vereador, que também desenvolve ações dentro da igreja católica há mais de 30 anos.

Os homenageados do Dr. Sami foram: Isa Maria de Oliveira do Bom Despacho, Luiz Carlos Pacheco e indicado pelo vereador e homenageado pela Casa, Vandro Abel Zanin.

Casada e mãe de três filhos, a pedagoga Isa Maria atua há 33 anos na RCC (Renovação Carismática Católica), onde exerce o Ministério da Pregação do Evangelho e formação de lideranças do movimento.

Membro da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, atua como ministra extraordinária da Comunhão Eucarística. Além disso, a homenageada faz parte da Diretoria da Casa de Apoio aos Moradores de Rua São Francisco de Assis e participou do Cursilho de Cristandade, Encontro de Casais com Cristo e outros movimentos.

“É uma felicidade muito grande receber essa homenagem. Faço parte da igreja católica há 40 anos e sinto neste momento que sou valorizada pela atuação na igreja. Essa homenagem deixou feliz também meus amigos e familiares”, relata Isa.

Já Luiz Carlos Pacheco, é casado há 50 anos, pai de três filhos e tem a alegria de contar com sete netos. Sua trajetória na igreja católica traz grandes trabalhos e dedicação. Atualmente é ministro extraordinário da Eucaristia e ministro das Exéquias Diocesano, mas já atuou como coordenador da RCC por dois mandatos; coordenador Diocesano da RCC por três mandatos; fundou o grupo de oração São Martinho de Lima no bairro Pioneiros; fundou também o grupo da Capela Nossa Senhora de Guadalupe no Parati; coordenou o Grupo de Jovens da Paróquia São Judas Tadeu e o Grupo de Oração São Judas Tadeu. Também conduziu o Cerco de Jericó na Paróquia São Judas Tadeu por 15 anos. E há quatro anos coordena o Cerco de Jericó na Paróquia nossa senhora da Abadia.

Destacando a alegria pelo reconhecimento, Vandro Abel Zanin, é catarinense, mas há 30 anos vive em Campo Grande, período que também iniciou suas ações cristãs na cidade.

Atuou como coordenador na comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, em Campo Grande, foi tesoureiro da paroquia Maria Mãe da Igreja, também em Campo Grande e é membro do movimento Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Campo Grande - MS, desde 2001. Também foi eleito presidente do Conselho Diocesano na Renovação Carismática Católica nos anos de 2014-2015 e 2016-2017.

“Nesses 30 anos de Campo Grande, eu, como católico de berço, sempre trabalhei na Renovação Carismática e fico muito feliz pela lembrança. Mostra que estamos seguindo o caminho correto”, avaliou.

A comenda foi instituída por meio da Resolução nº 1.104/09 e visa homenagear religiosos e cristãos em reconhecimento aos relevantes trabalhos desenvolvidos em Campo Grande.

