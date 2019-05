Cinema Drama familiar agita a estreia da semana nos cinemas da Capital No filme, a família protagonizada por Hilary Swank, Blythe Danner e Michael Shannon precisam entrar em um acordo se devem colocar a mãe, que sofre de Alzheimer, em um asilo

A programação dos cinemas desta semana chega recheada de sucessos e grandes estreias em Campo Grande. Tem drama, aventura, comédia nacional e suspense. Confira os filmes em cartaz nesta semana:

Tudo o que tivemos

Bridget (Hilary Swank) embarca junto com a filha adolescente, Emma (Taissa Farmiga), em uma viagem de volta para a casa da mãe, Ruth (Blythe Danner), após ela acordar de madrugada e sair caminhando por uma tempestade de neve devido ao Alzheimer. No retorno, ela terá de lidar com o teimoso pai Burt (Robert Forster) e o irmão Nicky (Michael Shannon), enquanto discutem se devem colocar Ruth em uma casa de cuidados ou não.

Vingadores: Ultimato

A mais nova aventura do Universo Cinematográfico da Marvel fecha os eventos da chamada Fase 3, que se iniciou com Capitão América: Guerra Civil em 2016. Depois dos devastadores eventos de Vingadores: Guerra Infinita, o Universo foi deixado em ruínas pelo Titã Louco, Thanos. Com a ajuda dos heróis que restaram, os Vingadores se reúnem mais uma vez para desfazer as consequencias da Manopla do Infinito e restaurar a ordem do universo de uma vez por todas, custe o que custar.

De pernas pro ar 3

O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice (Ingrid Guimarães) tenha de viajar o mundo inteiro. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é o marido João (Bruno Garcia), que cuida dos filhos Paulinho (Eduardo Mello) e Clarinha (Duda Batista). Cansada da agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à mãe (Denise Weinberg). Porém, Leona (Samya Pascotto), uma jovem competidora, faz com que ela mude os planos.

Dumbo

A adaptação da clássica história da Disney vira filme com 'gente de verdade'. No longa Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo que retorna da guerra e encontra o mundo em que vivia virado de cabeça para baixo, o circo em que trabalhava passa por grandes dificuldades. Além disso, Holt fica encarregado de cuidar de um elefante recém-nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz voar, tornando o paquiderme alvo de cobiça por pessoas inescrupulosas.

Nós

Do diretor vencedor do Oscar Jordan Peele, o longa é situado nos dias atuais e apresenta a história de Adelaide Wilson (Pantera Negra), uma mãe de família que viaja com marido e filhos para a casa de verão onde passou boa parte da infância. O que era uma viagem, planejada para ser um descanso, logo se transforma em um pesadelo quando um trauma inexplicável volta a assombrar Adelaide. Quando anoitece, a família Wilson terá de enfrentar o mais terrível e improvável adversário: eles mesmos.

