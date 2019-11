Droga abandonada em Ã´nibus Ã© apreendida em Dourados

Dourados Droga abandonada em ônibus é apreendida em Dourados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã de sábado (23), 15 volumes prensados de maconha, com peso total de 10 quilos. A droga estava em uma mala abandonada no compartimento de bagagens de um ônibus de passageiros que seguia de Dourados para Campo Grande.

Nenhuma pessoa foi identificada como sendo a responsável pelo entorpecente. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

