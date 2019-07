Desmatamento Drone e satélite flagram desmatamento em área rural e homem é multado

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Nioaque, em operação visando ao combate ao desmatamento ilegal, com uso de imagem de satélites, caracterização da atividade desenvolvida com uso de drone e conferência da área com GPS e conferiu ontem (24) à tarde, uma área desmatada de 1,02 hectares destruídos.

O infrator de 57 anos, residente em Guia Lopes da Laguna, suprimiu a vegetação há algum tempo e não possuía autorização ambiental para a atividade.

No lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado no local. Parte da madeira proveniente do desmatamento ainda estava em meio a pastagem. Ele foi autuado e recebeu multa administrativa de R$ 306.

O autuado também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

Além disso, ele foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada) junto ao órgão ambiental estadual.