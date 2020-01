Duas carvoarias clandestinas sÃ£o fechadas e donos multados em R$ 23 mil

Carvoarias clandestinas Duas carvoarias clandestinas são fechadas e donos multados em R$ 23 mil Empresas funcionavam no mesmo município; juntas, as carvoarias contavam com 50 fornos para fabricação de carvão

Por: Campograndenews 06/01/2020 às 16:07

Duas carvoarias localizadas no município de Ribas do Rio Pardo, a 103 quilômetros da Capital, foram fechadas durante fiscalização da PMA (Polícia Militar Ambiental), na manhã desta segunda-feira (6). Nenhum dos estabelecimentos possuía licença ambiental para funcionar, sendo os proprietários multados em R$ 23 mil. Conforme a PMA, apesar do carvão ser fabricado com aproveitamento de produto vegetal proveniente de madeira exótica de eucalipto, para a qual não há necessidade de autorização ambiental, os carvoeiros não poderiam desempenhar a atividade sem autorização. No primeiro local fechado, o trabalho era desempenhado com auxílio de 30 fornos. O proprietário, de 44 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 13 mil. Já a segunda carvoaria funcionava com 20 fornos, tendo o dono, de 45 anos, sido multado em R$ 10 mil, além de ser autuado administrativamente. As atividades foram paralisadas em ambas as carvoarias. Os donos responderão por crime ambienta por desempenharem atividades potencialmente poluidoras sem autorização e, se condenados, podem pegar de três a seis meses de prisão.