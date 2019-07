Duas finais movimentam os atletas da Copa Campo Grande de Futebol Amador neste domingo

Os campeões regionais do Anhanduizinho e Imbirussu pela Copa Campo Grande de Futebol Amador serão definidos neste domingo (28). As partidas iniciam às 8 horas, no campo de futebol do Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. O primeiro jogo será entre AMB F.C e Força Jovem e, na sequência, será a vez do jogo entre Sayonara Point Scap e Lar do Trabalhador F.C.

Os times que irão jogar neste fim de semana já estão classificados para a segunda fase que termina no dia 3 de agosto, com a realização de 94 partidas. No dia 10 de agosto inicia a segunda fase das competições com o total de 16 partidas. A copa termina com a grande final no dia 26 de agosto, quando se comemora o aniversário de Campo Grande.

A Copa Campo Grande de Futebol Amador é o maior campeonato já realizado na cidade e premiará os vencedores com um total de R$ 25 mil. Cada equipe competiu dentro de sua região e a fase final será no Parque Jacques da Luz, conhecido também como Parque das Moreninhas.

Após a final do campeonato em agosto, começa a Super Copa dos Campeões, com 128 equipes, disputada pelos vencedores de cada região. Nesta etapa, a final será no aniversário do criação do Estado, no dia 11 de outubro.