Camapuã Dupla armada invade agência dos Correios, faz funcionários reféns e foge com R$ 159 mil Na fuga, dois carros que teriam sido usados na ação foram abandonados na região de Camapuã

Dois homens armados com revólveres invadiram a agência dos Correios em Camapuã, a 143 quilômetros de Campo Grande, renderam funcionários e fugiram com R$ 159 mil, na manhã desta sexta-feira (30). Como a abertura do cofre só ocorre às 8 horas, eles mantiveram os trabalhadores reféns até que um gerente entregasse os valores.

Conforme o site Idest, os suspeitos chegaram por volta de 7h05 e renderam quatro funcionários da empresa estatal e uma profissional terceirizada, que atua na limpeza. Assim que o cofre foi aberto, a dupla colocou o dinheiro em uma caixa de papelão. Também revistaram encomendas de clientes e pegaram pertences, entre eles celulares.

Na saída, por volta das 8h25, os criminosos ameaçaram os funcionários ordenando que eles não se mexessem, pois estariam em poder de parentes deles. Antes de irem embora, os indivíduos arrancaram o HD (peça dos computadores) onde as imagens das câmeras de segurança ficam armazenadas.

A Polícia Federal foi acionada e enviou peritos para análise do local. A Polícia Militar informou que um veículo Gol foi abandonado em uma estrada vicinal a cinco quilômetros do centro de Camapuã, sentido Figueirão. Um Corolla também foi deixado a cerca de 25 quilômetros, sentido Paraíso das Águas.