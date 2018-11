Chrystian & Ralf Dupla Chrystian & Ralf se apresenta hoje em Dourados

A dupla Chrystian & Ralf se apresenta na noite desta sexta-feira (9/11) em Dourados, em show agendado para o salão de eventos da Unigran. A dupla é considerada referência da música sertaneja no país e chega ao maior município do interior de Mato Grosso do Sul prometendo relembrar grandes sucessos da carreira.

Foi no início dos anos 80 que Chrystian & Ralf surgiram, para despontar como dupla referência de sucesso no Brasil. Essa história que conta com mais de 30 anos de estrada, começou precisamente em 1983, com o lançamento do primeiro disco intitulado Quebradas da Noite.

Em 1986, participaram do especial de fim de ano do Roberto Carlos, com a música Chora Peito, que lhes rendeu o primeiro disco de platina.

Foram pioneiros em lançar uma música country como tema de novela: Saudade (novela Pacto de Sangue, TV Globo). Também foram os primeiros artistas a lançar um álbum sertanejo no formato CD (a coletânea Convite para ouvir Chrystian & Ralf, RGE /1988). No mesmo ano ganharam o Prêmio Sharp como melhor dupla sertaneja e fizeram uma temporada de shows pelos EUA.

Comemoraram os primeiros dez anos de trabalho rodando o Brasil com a turnê Viajantes da Canção, dirigida pela atriz Marília Pêra. Uma ária de ópera, canções de Elis Regina e Dalva de Oliveira faziam parte do repertório do show, demonstrando como a dupla sempre foi além das fronteiras sertanejas.

Lançaram em 1998, o álbum Acústico (ao vivo) em VHS, reunindo regravações de alguns dos maiores sucessos de Chrystian & Ralf. Nesse disco, a sonoridade flerta com gêneros distintos, como o rock, pop, soul, blues, country e MPB. Em 2004, o show foi relançado nos formatos CD e DVD. Nove anos após o sucesso do primeiro álbum acústico, lançaram o Acústico 2 (2007) em SMD – o Semi Metalic Disc é um formato de áudio desenvolvido e criado por Ralf. O disco foi produzido pela própria dupla e trouxe no repertório algumas das canções que marcaram os mais de 20 anos de carreira.

Em 2010, lançaram um álbum de inéditas chamado Para Sempre Irmãos, apresentando uma rica fusão de ritmos que parte da música espanhola, passa pelo sertanejo e chega até o rock dos mais pesados.

Nos últimos cinco anos, Chrystian & Ralf inovaram com o lançamento dos Pocket Shows nas redes sociais, acumulando cerca de 20 milhões de visualizações. O projeto, iniciado em 2013, contou com uma seleção das seis músicas mais marcantes da carreira consagrada dos parceiros. Diferente do seu antecessor, o Pocket Show 2 (2015) apresentou três faixas nunca gravadas antes pelos goianos: um cover de Roy Rogers (Elton John), Amor Além da Vida e Não Vou Fechar Meu Coração. Em 2017, lançaram o Pocket Show 3, com um repertório que contou com duas músicas novas e uma regravação de Sonhei Com Você, originalmente gravada por Milionário e José Rico. Mais recentemente, liberaram pelo canal da dupla no YouTube e na fanpage do Facebook o Pocket Show 4.

A produção, que foi gravada pela primeira vez em um teatro, revisita quatro clássicos dos irmãos: Últimas Fronteiras, Nunca Mais Vou Te Enganar, Em Busca de Mim e Perdoa.

Atualmente, a dupla se mantém ocupada com a agenda requisitada de shows e com a idealização de novos projetos que prometem conquistar cada vez mais fãs, além de cativar os admiradores antigos. Com o mesmo talento de sempre e os vocais intactos, Chrystian & Ralf presenteiam os fãs com a sua arte, dando continuidade ao legado que se iniciou lá atrás.