Sangue Frio Dupla derruba vítima de bicicleta, a persegue e a mata com golpes de facão em MS Suspeitos estavam em um carro e aparentavam ser jovens e magros, disseram testemunhas à polícia.

Duas pessoas são suspeitas de terem matado um homem de 53 anos, na noite de terça-feira (12), em Bela Vista, na fronteira com o Paraguai. A vítima foi derrubada da bicicleta que conduzia, perseguida a pé e atingida por golpes de facão.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em um carro e com o veículo conseguiram derrubar a vítima. Eles saíram do automóvel, a vítima correu e acabou ferida.

A ambulância do hospital da cidade foi chamada, assim como a Polícia Militar. Quando o socorro chegou, o homem já estava morto.

Os suspeitos fugiram. Testemunhas disseram à policia que eles aparentam ser jovens e magros.