Caixa eletrônico Dupla é presa após invadir agência bancária e abrir caixa eletrônico para furtar

A Polícia Militar em Naviraí prendeu dois homens na manhã desta segunda-feira (3/12) no momento em que tentavam furtar caixa eletrônico localizado na agência do Bradesco no município.

O caso ocorreu por volta das 5h30 e, de acordo com o Midiamax, a polícia foi informada de que bandidos teriam invadido o banco. Ao chegar no local, os militares encontraram os suspeitos separando objetos, como notebooks e televisões da agência, que seriam furtados.

A dupla também tentou abrir o caixa eletrônico, retirando a tela do aparelho. Eles foram presos em flagrante.

Luís Henrique Souza Silva, vulgo ‘Fubá’ de 24 anos, e Éder Marinho dos Santos, de 19, disseram que para entrar na agência, quebravam um vidro e forçaram a porta.

‘Fubá, possui 15 passagens pela polícia, pelos crimes de furto, estupro de vulnerável, lesão corporal entre outros. Éder possui passagens por furto, roubo e homicídio.

Uma equipe da Polícia Civil realizou perícia no local. Os dois suspeitos forma encaminhados para a delegacia.