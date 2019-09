Maconha, armas e munições Dupla é presa com meia tonelada de maconha, armas e munições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (30) em Sidrolândia, 505 kg de maconha, uma espingarda, uma pistola e munições de diversos calibres.

Durante fiscalizações na BR-060, a equipe avistou um Jeep/Renegade, placas aparentes de Belo Horizonte (MG), que seguia sentido capital.

Os agentes alcançaram o veículo no km 367 e realizaram abordagem. Durante vistoria, foram encontrados 586 tabletes de maconha, uma pistola calibre 9 MM e uma espingarda calibre 12, prontas para uso.

No meio das drogas, também foram localizadas três caixas com munições, dentre elas uma de calibre 12 MM com 10 munições, uma de calibre 380 com 50 munições e uma de 9 MM com 19 munições.

Foi encontrado também um rádio transmissor com frequência ativa. No automóvel, estava o motorista, de 27 anos, acompanhado de um passageiro, de 37. Cada um tinha em posse a quantia de R$ 1 mil.

Os presos, o veículo, a droga, as armas e as munições foram encaminhados à Polícia Civil em Campo Grande (MS).