Moreninha Dupla é presa com quase R$ 9 mil em dinheiro e drogas na Moreninha Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico

Dois jovens, de 18 e 23 anos, foram presos na noite desta terça-feira (18), após flagrados com quase R$ 9 mil em dinheiro e drogas. A apreensão foi feita por policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) no bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Os policiais abordaram os jovens, que conforme as informações, estavam com uma pedra de cocaína, com peso de 203,30 gramas e maconha, sendo uma porção com peso de 3,40 gramas. Após revista também foi localizado o valor de R$ 8.980,00 em dinheiro do tráfico de drogas.

Após as apreensões, eles foram conduzidos para a Denar e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.