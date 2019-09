Dourados Dupla é presa próximo a parque após furto a residência

Ricardo Lopes Araújo, 34, residente no Altos do Indaiá, e Wisley dos Santos Pereira, 19, morador no Jardim Novo Horizonte, foram presos na tarde desta quarta-feira (18/9) na rua Eurides de Matos Pedroso, próximo ao Parque Vitela Pelegrini, no Novo Horizonte.

De acordo com a ocorrência, policiais militares da 9ª Companhia realizavam rondas de rotina pela região, quando avistaram os dois em atitude suspeita.

Com eles, encontraram notebook, máquina fotográfica, dois relógios de pulso, três frascos de perfumes, joias, brincos, caixas de som, R$ 351 em dinheiro e mais R$ 31,40 em moedas.

Questionados, Ricardo e Wisley confessaram ter estourado a porta de uma casa localizada na rua Seiji Nishioka, no Altos do Indaiá.

Encaminhados ao 1º Distrito Policial de Dourados e autuados em flagrante pelo furto.