Suspeita Dupla é suspeita de matar mulher e fugir com dinheiro e botijão de gás Crime aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada desta sexta-feira

Mulher identificada como Regina Dias da Silva, de 61 anos, foi morta com facada no pescoço no município de Eldorado, a 440 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu entre a noite de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira (29). Dois suspeitos foram presos.

De acordo com o jornal Dourados Agora, a vítima estava sozinha na casa, na Rua Mato Grosso, quando dois homens chegaram ao local, reviraram o imóvel e a mataram com facada no pescoço. O crime teria ocorrido dentro do imóvel, mas a dupla arrastou o corpo até um banheiro na parte externa.

Indícios apontam que foram levados do local botijão de gás e certa quantia em dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso.