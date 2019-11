Hamburgueria Dupla encapuzada rende clientes de hamburgueria e foge com R$ 300 e moto Um deles chegou a engatilhar o revólver na frente das vítimas

Dois homens encapuzados renderam os donos e clientes de uma hamburgueria e roubaram R$ 300 e uma moto NXS. O crime ocorreu na rua Fernando Ferrari, Vila Industrial, na noite desta quinta-feira (7).

Conforme o Dourados News, as vítimas trabalhavam no comércio e foram surpreendidas pelos dois suspeitos. Um deles estava armado e chegou a engatilhar o revólver na frente de uma das vítimas. No entanto, não houve disparos.

Os criminosos fugiram e até o momento não foram localizados. A moto roubada tem placa NRM-0500. O crime foi registrado na Depac e será investigado.