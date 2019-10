Assalto Dupla finge comprar pão e amarra donos de mercearia durante assalto Levaram dinheiro, bicicleta e roupas da casa das vítimas

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Nesta quinta-feira (17) donos de uma mercearia, de 32 e 65 anos, na cidade de Iguatemi, a 466 quilômetros de Campo Grande, foram ameaçados de morte e amarrados com lacres de plástico durante um assalto.

Segundo as vítimas, a dupla de ladrões chegou a mercearia e pediu um pão, quando a mulher teria ido buscar eles anunciaram o assalto fazendo com que as vítimas fossem para os fundos da mercearia, onde ficava a residência do dois.

Na casa, eles foram amarrados com lacres de plástico e a mulher foi ameaçada a todo o momento com uma arma na cabeça. Ela contou que eles falavam com outra pessoa pelo telefone e pediam dinheiro. Os ladrões ainda tentaram levar o carro das vítimas, mas não conseguiram ligar o veículo.

Então, os autores levaram a bicicleta da vítima, dinheiro e roupas. Segundo uma das vítimas, um dos bandidos era alto e magro e o outro baixo e gordo.