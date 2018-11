Agência bancária Dupla furta agência bancária e acaba presa pela polícia Um dos suspeitos inclusive estava foragido da justiça

Os funcionários de uma agência bancária de Chapadão do Céu chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (19) e foram surpreendidos. O local havia sido arrombado e segundo informações do JovemSul News os ladrões furtaram moedas, duas armas de vigilantes e talões de cheques.

A Polícia foi informada e o Comando de Operações de Divisas (COD) iniciou as buscas que resultaram na prisão de dois suspeitos que estavam em posse dos produtos furtados. A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia de Chapadão do Céu, onde ficou constatado que um deles era foragido da Justiça.

Imagens do local mostram que os dois quebraram a parede do prédio pelos fundos e utilizando um aparelho para bloquear o sinal do alarme, arrombaram dois cofres com ferramentas comumente utilizadas para quebrar a segurança desse tipo de estrutura. As ferramentas e o aparelho utilizado na ação foram apreendidos.

A Perícia foi acionada e ainda não foi informado o prazo para o retorno do atendimento na agência.