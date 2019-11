Assalto Dupla invade hamburgueria faz três disparos mas arma falha durante assalto Fugiram levando dois celulares, dinheiro do caixa e a motocicleta do entregador

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET

Uma hamburgueria na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande foi invadida na noite desta quinta-feira (7) por uma dupla armada. Foram feitos disparos, mas a arma acabou falhando.

O dono do local contou que estava no estabelecimento comercial por volta das 20 horas, na companhia de sua esposa e do entregador quando dois bandidos encapuzados invadiram o local anunciando o roubo. Eles fizeram três disparos, mas a arma falhou.

Em seguida, a dupla fugiu levando dois celulares, dinheiro do caixa e a motocicleta do entregador. Não existem câmeras no local e o proprietário disse não saber das características dos bandidos, já que usavam capuz.