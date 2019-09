LANÇAMENTO Dupla João Pedro e Junior lança hoje clipe da música sucesso "Essa Boca" Uma das duplas mais queridas de Campo Grande fará lançamento as 23h na casa de show em frente ao shopping Campo Grande

Foto: Lucas Alvez/Assessoria

Os sertanejos João Pedro e Junior lançam nesta sexta-feira (13) a nova música de trabalho. O show de lançamento de, "Essa Boca", será realizado no Bartholomeu. O evento contará com participação do cantor Bruno Salles e da dupla Rodrigo e Thayane. A festa de lançamento começa a partir das 23h. A música, "Esssa Boca", é uma composição de Gustavo Zambonato, e faz parte do mais recente trabalho dos sertanejos.

Com letras falando de amor, a dupla pretende conquistar o sertanejo universitário e os corações apaixonados. Porém suas canções têm um ritmo mais dançante, mas sem perder a essência do lado romântico.

O clipe teve a direção executiva e produção musical de Heverton Gaido, (Amarelo Produtor). A produtora BIP Films foi responsável pelas imagens do clipe.

Também fizeram parte da produção do clipe: Izaqueu Borges (diretor e editor), Ana Ostapenko (produção), Paula Hill (Maquiagem), R3 Produções Artísticas (Gravadora). Já as imagens foram gravadas na 262 Kustom Shop.

O clipe está disponível em todas plataformas digitais.

PROJETO

Em nova fase, João Pedro e Junior prepara para gravar seu primeiro EP que vem com mais 4 músicas inéditas. O novo projeto está previsto para ser lançado em outubro, e contará com a produção musical de Amarelo, e direção de vídeo de Izaqueu Borges. Até o momento a dupla já lançou duas músicas que são elas: "Vou te Amar", e a mais recente, "Essa Boca".

CARREIRA

A dupla começou a carreira em 2015. Eles conheceram-se durante uma festa universitária em Campo Grande, onde começaram uma amizade que com o tempo se tornou em algo profissional. Mas foi com o apoio e incentivos dos amigos que surgiu a dupla. Os primeiros passos e a formação da carreira começaram em São Gabriel do Oeste durante à festa do Porco no Rolete. João Pedro e Junior estão na estrada há 3 anos e buscam projeção nacional. João Pedro nasceu em Campo Grande. Já Junior é natural de Coxim (MS). (Com assessoria).