Natação Dupla representa MS no Brasileiro Interclubes de Natação em novembro Luis Henrique Ferreira e Vitoria Borges Vilela vão em busca de medalhas no Troféu Julio de Lamare, no Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul contará com apenas dois atletas no Campeonato Brasileiro Interclubes Júnior de Natação de Verão – Troféu Julio de Lamare. A competição está marcada para 4 a 8 de novembro, no Rio de Janeiro.

A lista de inscritos divulgado pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) apresenta Luis Henrique Ferreira, da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), na prova de 100m peito masculino, e Vitoria Borges Vilela, do Rádio Clube, que disputará as provas de 50m livre, 200m peito e 100m peito.

As disputas estão marcadas na piscina de 50 metros do no Clube de Regatas Flamengo.

Além dos nadadores sul-mato-grossenses, a competição contará com atletas do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.