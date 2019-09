SERTANEJO Dupla sucesso no YouTube, Vitor e Cadu faz show em Rio Brilhante Sertanejos já somam 1 milhão de visualizações em novo trabalho

Foto: Divulgação

Nesse sábado (07) Rio Brilhante, cidade do interior de Mato Grosso do Sul, receberá show da dupla sertaneja Vitor e Cadu, sucesso no YouTube com projeto audiovisual “In CG”, a dupla é uma das apostas da gravadora independente brasileira, MM Music.

Gravado em Campo Grande, o sucesso “Rodando Bocas”, da dupla, já soma um milhão de visualizações. Além de YouTube a música pode ser conferida nas plataformas digitais, Spotify, Deezer entre outras.

O show da dupla no município será no Bica Pub e os ingressos já estão à venda.

SERVIÇO

Data: 07 de setembro de 2019 (sábado)

Local: Rua Pref. Theófanes

Ponto de Venda: Tabacaria Copenhagen e Pinduka Choperia

Telefone para contato: (67) 996037222