Vôlei de praia Duplas de MS caem na repescagem de etapa do Circuito sub-19

As duplas de Mato Grosso do Sul que disputavam a etapa de Jaboatão dos Guararapes (PE) do Circuito Brasileiro sub-19 de vôlei de praia foram eliminadas na repescagem, nesta quarta-feira (5).

No masculino, Carlos Eduardo e Tonny chegaram mais longe. O time venceu seus dois compromissos no classificatório e estreou com novo triunfo na fase de grupos, sobre os catarinenses Samuel e Euller, por 2 sets a 1 (parciais de 11/21, 21/19 e 12/15).

Na sequência, a derrota para os cariocas Lucas e João Pedro por 2 a 0 (10/21 e 20/22) forçou a parceria do Estado à repescagem. O duelo por vaga nas quartas de final foi diante dos cearenses Diego e Pablo, que levaram a melhor por 2 a 0 (19/21 e 17/21).

Já Jhonny e Fabricio, que começaram o torneio com vaga garantida na fase de grupos, perderam seus dois primeiros jogos e foram eliminados sem jogar o mata-mata.

Entre as mulheres, Renata e Sté também deram partida na fase de grupos, pela qual venceram um jogo e perderam o outro. Na repescagem, foram superadas por Lara e Lorrayne, de Minas Gerais, por 2 a 1 (19/21, 21/15 e 8/15).

As finais da etapa de Jaboatão dos Guararapes serão disputadas nesta quinta-feira (6). O torneio antecede o Circuito Brasileiro Challenger, espécie de segunda divisão do principal campeonato nacional da modalidade, o Circuito Open. O Challenger terá início na sexta (7).

A terceira e última parada do Circuito sub-19 será em Cabo Frio (RJ), no início de julho.