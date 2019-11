Vandalismo Durante a madrugada, ônibus é atacado e tem janela quebrada por jovens Não havia passageiros no transporte coletivo

Imagem ilustrativa da internet Foto: Foto Ilustrativa da Internet

Durante a madrugada desta terça-feira (5), um ônibus do transporte coletivo que faz a linha Caiobá, foi atacado e teve uma das janelas quebradas, em Campo Grande. Não havia passageiros no momento do ataque.

O ataque aconteceu por volta da 00:27 desta terça (5), quando o motorista relatou que estava conduzindo o coletivo e na rua da Lógica ouviu barulhos de estilhaços, momento em que parou e viu que uma das janelas do ônibus havia sido quebrada.

Segundo o relato do motorista na delegacia, ele viu que eram dois jovens que haviam arremessado contra o coletivo um cadeado, que acabou quebrando a janela. O objeto ficou no assoalho do ônibus. Ninguém ficou ferido, já que não havia passageiros no momento do crime.