Briga Durante briga, homem tenta degolar vizinho com facão Agressor investiu com uma faca e foi contido por vizinhos

Uma briga entre vizinhos, por pouco não terminou em tragédia, nesta quarta-feira (28), em Três Lagoas. Moradores do bairro Vila Verde acionaram a Polícia Militar, depois que o autor apelidado de 'Baiano' avançou contra a vítima, de 25 anos, com um facão.

Conforme apurado pela equipe do JP News, os vizinhos tentaram impedir a agressão, mas, o suspeito que estava inicialmente com uma faca, saiu da residência e voltou com um facão, disposto a matar o desafeto.

A informação divulgada pela Polícia Militar é de que o jovem agredido visitava amigos, um casal de irmãos, que mora na Rua MIlton Dias Porto, quando o 'Baiano' passou a lhe agredir no rosto.

Ao que tudo indica, o autor ficou enciumado com a presença do rapaz na casa dos irmãos, já que teve um relacionamento amoroso com a mulher (irmã).

Testemunhas também informaram que o autor estava aparentemente alterado e foi desarmado quando estava com a faca. Em seguida, retornou com um facão a procura da vítima, porém, fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

O rapaz agredido contou que não conhece o agressor e o caso foi levado para a 3ª Delegacia de Polícia, onde será investigado como crime de ameaça. O homem acusado de agressão permanece foragido.

*Com informações do JP News