Desinteligência Durante confusão em conveniência, homem diz ser amigo de coronel da PM e ameaça militares Durante abordagem, homem disse ter filmado ação dos policiais e que iria arrancar dinheiro do Governo, já que estava acostumado a fazer isso

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Confusão e som alto durante a madrugada desta sexta-feira (18), em uma conveniência no bairro Cabreúva, em Campo Grande terminou com dois homens de, 25 e 33 anos, sendo levados para a delegacia. Um deles teria dito aos policiais que era amigo de coronel e que iria acabar com a carreira dos militares.

Informações do boletim de ocorrência são de que a confusão aconteceu por volta das 4 horas da madrugada desta sexta (18), quando a polícia foi chamada por clientes que estavam no local afirmando que um dos autores estava armado. Quando os militares chegaram a conveniência foram hostilizados por um grupo.

Durante a revista a um dos homens, o outro passou a xingar os policiais dizendo que eles eram “filhos da p*, soldadinhos de merda, sou amigo do coronel, não ando com soldadinhos”. Quando os militares estavam terminando a revista em um dos autores, o homem ainda teria dito ter filmado toda a ação.

“Filmei tudo com meu celular, vou arrancar dinheiro do Estado, já estou acostumado a fazer isso’, teria dito o homem. Os policiais questionaram uma das vítimas do local sobre os acontecimentos, e ela relatou que a confusão começou em um grupo onde um dos integrantes, que estava vestido de branco dizia a todo momento que era filho de uma autoridade, que não se recordava o nome.

Também foi relatado aos policiais, que este homem estaria armado. Todos foram levados para a delegacia, e quando retirado do compartimento dos presos, um dos autores ainda disse, “vou pegar vocês (policiais), vou sair primeiro daqui e vou encontrar vocês na rua”.